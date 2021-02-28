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1,5 yıl önce başladı, şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor Talepleri karşılamak için gece gündüz çalışan girişimci Emine Şimşek, ayda 500’e yakın 23 çeşit ahşap oyuncak üretiyor

İHA

1,5 yıl önce başladı, şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor Talepleri karşılamak için gece gündüz çalışan girişimci Emine Şimşek, ayda 500’e yakın 23 çeşit ahşap oyuncak üretiyor

Kırıkkale’de kadın girişimci Emine Şimşek, çocukların zihinsel gelişimleri ile el becerilerini desteklemek için ürettiği ahşap oyuncakları 4 ülkeye ihraç ediyor.
Türkiye son yıllarda tasarım alanında önemli çalışmalar yapan girişimcilerle ihracatını arttırmaya çalışıyor. Bu alanda çocuk ürünleri de öne çıkıyor. Kırıkkale’de 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Emine Şimşek, 1,5 yıl önce devletten destek almadan kendi imkanlarıyla evinde kurduğu atölyede ayda 500’e yakın 23 çeşit imal ettiği eğitici oyuncakları zamanla gelir kapısına dönüştürdü. Şimşek'in çocukların eğitici ve zihinsel gelişimleri ile el becerilerini desteklemek için ürettiği oyuncakları yurt içi ve yurt dışından talep görmeye başladı. Oyuncakların tasarımından kullandığı materyallere kadar özenle çalışan Şimşek, yoğun talepleri karşılamak için gece gündüz ailesiyle birlikte oyuncak imalatı yapıyor. Kısa sürede ürünlerini Amerika, Almanya, İngiltere ve Kanada’ya ihraç etmeye başlayan Şimşek, ıhlamur ağacından ürettiği oyuncakları, yurt içi ve yurt dışı için açtığı iki eticaret sitesinden de pazarlıyor.
Emine Şimşek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışına sipariş yetiştirmek için ailesiyle birlikte ahşap oyuncak üretimi yaptığını söyledi.

"İlk oyuncağımız gökkuşağı"
Doğal ahşap oyuncak işine ailesiyle birlikte 1,5 yıl önce başladıklarını ifade eden Şimşek, “Aileden gelen ahşap üzerine işlemlerimiz vardı. Biz bunları daha fazla geliştirerek, ‘nasıl bunları bir eğitim materyalleri haline dönüştürebiliriz?’ diye düşünmeye başladık. Uzun süreli ArGe çalışmalarından sonra bu oyuncakları yapamaya başladık. İlk evimin bodrumunda başladık biz bu işe çocuklarımla beraber ve ilk oyuncağımız gökkuşağı ile başladık. Üretim aşamasını hızlandırdık. Evimizin bodrumu artık bize küçük gelmeye başladı, yerimizi büyüttük” dedi.

"Yurt dışından yoğun talep var"
Türkiye’de internet siteleri üzerinden işlerini ilerletmeye başladıklarını anlatan Şimşek, ayda 500’e yakın oyuncak üretimi yaptıklarını ve 23 çeşit ürün yelpazesine ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
“Evimizin bodrumu dar gelmeye başladıktan sonra atölyemizi büyüttük. Kaliteden asla taviz vermedik. Bizim için en iyi şartımız kalite. Ağaçlarımızı bizzat kendim giderek en kaliteli ıhlamur ağaçlarını tercih ediyoruz. Kaliteden asla taviz vermedik ve bu bize başarıyı getirdi. Ülke içerisindeki taleplerimiz arttıkça yurt dışından da talepler almaya başladık. Kanada, Amerika, İngiltere’den yoğun talepler almaya başladık. Buralarda da yine aynı şekilde kalite ve çocuk sağlığı önemli olduğu için doğru yolda olduğumuza karar verdik.”

"Yüklü miktarda sipariş alıyoruz"
Şimşek, “Şu an yüklü miktarda yurt dışına siparişlerimiz başladı. Bunun asıl sebebi de boya kalitesinden olduğunu düşünüyoruz. Çünkü orada kullandığımız boyalarımızın laboratuvar testlerinden geçtiğini gördük. Bu bizim için de artı bir başarıydı” ifadesini kullandı.

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