Kırıkkale'de 40 gram eroin ele geçirildi

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Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 40 gram eroin ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor. Bu neticede ekipler, il dışından temin ettiği uyuşturucuyu Kırıkkale'de piyasaya süreceği bilgisini aldığı Y.D. (28) isimli şahsı takibe aldı. Ankara'dan yola çıkan şüphelinin otomobili, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol ve uygulamasında Yahşihan ilçesi Keçili köyü girişinde durduruldu. Jandarma narkotik köpeği Cesur'un da katıldığı aramalarda yaklaşık 40 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli Y.D. gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

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