6 yaşındaki Eslem'den şehit babasına karanfil: "Bu çiçekleri senin için diktim"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 yaşındaki Eslem'den şehit babasına karanfil: "Bu çiçekleri senin için diktim"

İHA

6 yaşındaki Eslem'den şehit babasına karanfil: "Bu çiçekleri senin için diktim"

Kırıkkale Şehitliği'nde düzenlenen törende, Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu'nun 6 yaşındaki kızı Eslem, babasının kabrine karanfil bıraktı. Minik kızın "Bu çiçekleri senin için diktim, umarım beğenirsin" demesi herkesi duygulandırdı.
Ramazan Bayramı öncesinde Kırıkkale Şehitliği'nde düzenlenen törende duygulu anlar yaşandı. Törende, Kur'anı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak yakınlarının bayramını kutladı. Vali Sezer ve Başkan Saygılı, çocuklara bayram hediyesi olarak oyuncak verdi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021'de kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu'nun 6 yaşındaki kızı Eslem Erva Umulu, Vali Sezer'in verdiği karanfili babasının mezarına bıraktı. Eslem'in "Bu çiçekleri senin için diktim, umarım beğenirsin" ifadesi herkesi duygulandırdı.

"O çok iyi biri"
Babasını çok sevdiğini belirten Esra Evra Umulu, "O çok iyi biri. Burada babamı görüyorum annem ağlıyor. Birkaç saat olunca da gidiyoruz evimize. Çiçekleri çok seviyorum. Gülü de seviyorum. Annemin ismi de Gül" dedi.

"Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz"
Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlayan Vali Yunus Sezer, "İnşallah bu ay boyunca yapmış olduğumuz dualar Rabbimiz kabul eyler. Bugün şehitlikteyiz. Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Şehit ailelerimiz ile bir araya geldik. Burası şehitler diyarı Kırıkkale. Vatan millet aşkıyla cephede ve görev aşkıyla cephede bulunan askerlerimiz polislerimiz şehit olup burada kabristanda ebedi hayatlarını yaşamaktalar. Bugün şehit ailelerimiz ile birlikte burayı ziyaret ettik. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehit yakınlarımızla bayramlaşma imkanı bulduk"
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da, "Burada şehit yakınlarımızla gazilerimizle bayramlaşma imkanı bulduk. Tüm dünya ciddi bir sıkıntı içerisinde. Birbirimize sarılamadan kucaklaşamadan annelerimizin babalarımızın ellerini öpemeden bir bayram geçiriyoruz. İnşallah bu manada geçirdiğimiz son bayram olur" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Pişmiş tavuk almaya gidiyorum" dedi, 4 bin 50 lira ceza yedi Ekipler, tek tek vatandaşları sorguladı: İkametgah bölgesinin dışına çıkanlara ceza yağdı Ramazan bayramının arefe gününde sıkı denetim
YEREL HABERLER "Pişmiş tavuk almaya gidiyorum" dedi, 4 bin 50 lira ...
Kontrolden çıkan cip şarampole ters devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan cip şarampole ters devrildi: 2 ...
Direksiyon hakimiyetini kaybedip çarptığı araç şarampole yuvarlandı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybedip çarptığı araç ...
Kırıkkale'de İsrail protesto edildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de İsrail protesto edildi
HES kodu riskli çıkan yabancı uyruklu şahıs, karantinaya alındı
YEREL HABERLER HES kodu riskli çıkan yabancı uyruklu şahıs, ...