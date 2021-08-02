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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınların azmi: Ürettikleri oyuncak bebekler Amerika'ya gidiyor

İHA

Kadınların azmi: Ürettikleri oyuncak bebekler Amerika'ya gidiyor

Kırıkkale'de "Mahalle Konakları" projesi sayesinde kursiyer kadınlar, ürettikleri oyuncak bebekleri Amerika'ya ihracat ediyor, ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Kırıkkale Belediyesi tarafından başlatılan "Mahalle Konakları" projesi sayesinde kursiyer kadınlar, diğer el işlemlerinin yanı sıra örgü bebek üretimine de başladı. Belediye tarafından açılan dükkânda oyuncak bebekleri pazarlamaya çalışan kursiyer kadınlar, Amerika'dan da 2 bin adet sipariş aldı. Kursiyerler, siparişleri yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Satılan tüm bebeklerin geliri ise kursiyer kadınların ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Kent merkezindeki 5 mahallede de hizmet veren "Mahalle Konakları" projesine KOP, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR’da destek sağlıyor.
"Mahalle Konakları" Koordinatörü Nezahat Bakır, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Amerika’ya yakın bir süreçte ilk etapta 2 bin adet oyuncak bebek teslimatını gerçekleştireceklerini söyledi.

"Siparişlerin devamı gelecek"
"Mahalle Konakları" projesi, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından organize edilen bir kuruluş olduğunu ifade eden Bakır, şunları kaydetti:
"Biz burada bayanlarla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü hocalarıyla birlikte kurslar düzenliyoruz. Buradaki kurslarda bayanlarımız çeşitli el işleri öğreniyorlar. Bu el işleriyle hem aile bütçesine katkı sağlıyorlar hem de burada sosyalleşiyorlar. İlk etapta Amerika’dan aldığımız 2 bin adet bebek siparişini kursiyerlerimizle birlikte bitirmek üzereyiz. İlk teslimatımızı çok yakında yapacağız İnşallah. Bunun devamı da gelecek yıl içerisinde Toplu siparişler almaya devam edeceğiz inşallah."

"Şuanda yurt dışı işi yapıyoruz"
Bir kursiyer kadının yaklaşık 2 bin Türk lirası kazanç elde ettiğini belirten Halk Eğitim Merkez, Müdürlüğü Öğretmeni Tuğba Demirtaş, "Kırıkkale Belediyesi’nin Mahalle Konaklarında bize verdiği imkânlarla 15 kursiyerimle bebek yapıyoruz. Şöyle bir bebeğimiz 5 günde çıkıyor. Çok büyük bir emek var. Hafta sonlarında kursiyerlerimiz örmeye devam ediyorlar. Böyle bir bebeği 200 Türk lirasına satıyoruz. Kursiyerlerimiz ayda bin 500 ila 2 bin Türk lirası kazanabiliyorlar. Şu anda yurt dışı işi yapıyoruz. Oraya çalışıyoruz siparişlerimiz oluyor. Onun dışında Kırıkkale Belediye’sinin bize tanımış olduğu başka imkânlarda var. Satış için dükkân verdiler. Bebeklerimizi dükkâna götürüyoruz. Dükkânda satışlarımız devam ediyor" dedi.

"Aylık en az 2 bin Türk lirası kazanabiliyorlar"
Kursiyer Funda İlkbahar ise "Buraya çok isteyerek geldim. Çok heves ediyordum bu örgüye. Kırıkkale Belediyesi’ni araştırdım. Baktım burada bu kurs açılmış. Bunlar bizler açısında eşlerimize ve kendimize büyük bir katkıda bulunması büyük bir fırsattı. Aylık en az 2 bin lira kazandırabiliyor. Ne kadar hızlı örebilirsek el pratikliğimize bakıyor. Hem aile bütçemize katkıda bulunuyor. Aynı zamanda da terapi oluyor. Bana çok faydası oldu öğrenmenin" ifadesini kullandı.

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