Kırıkkale'de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Kırıkkale'de jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, Kalaşnikof Piyade Tüfeği ve 200 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sulakyurt ilçesine bağlı Deredüzü köyünde silah kaçaklığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Ev ve müştemilatlarında yapılan aramada; Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 3 adet Kalaşnikof şarjörü, ruhsatsız av tüfeği ve 200 adet fişek ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.