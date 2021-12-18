Keskin'e sosyal hizmet merkezi açılıyor

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine sosyal hizmet merkezi açılacağı duyuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yıl sonuna kadar açılması planlanan 6 sosyal hizmet merkezinden birinin de Keskin ilçesinde açılacağı müjdesini veren Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Keskin Sosyal Hizmet Merkezi"nin Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) planlanmasına dahil edildiğini söyledi.

Devletin en önemli ilkelerinden birisinin de sosyal devlet ilkesi olduğunu belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "En kısa sürede açılışını yapacağımız Sosyal Hizmet Merkezimiz, Keskin Belediyesince 25 yıl süre ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tahsis edilen tarihi konakta hizmet verecektir. Merkezden Keskin, Çelebi ve Karakeçili ilçelerimizde sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımız yararlanacak" dedi.

SHM'lerde ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal hizmet müdahalesi, takibi ve yönlendirme yapılmasının yanı sıra kadınlara, gençlere, çocuklara, engellilere, yaşlılara, şehit yakınlarına ve gazilere yönelik birçok destek sunulacağını belirten Vali Tekbıyıkoğlu, SHM'lerde, aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici destekler başta olmak üzere rehberlik ve danışmanlık hizmeti gibi destekler verileceğini ifade etti.

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