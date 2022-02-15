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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Tekbıyıkoğlu, göreve yeni başlayan kaymakamları kabul etti

İHA

Vali Tekbıyıkoğlu, göreve yeni başlayan kaymakamları kabul etti

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerine atanan Bahşılı, Balışeyh, Çelebi ve Sulakyurt Kaymakam vekillerini makamında kabul etti.
Bahşılı Kaymakam Vekili Emre Yıldız, Balışeyh Kaymakam Vekili Sançar Batuhan Kurdu, Çelebi Kaymakam Vekili Murat Karataş ve Sulakyurt Kaymakam Vekili Kerem Tunçeri'yi makamında kabul eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kaymakam vekillerine yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını dileyerek başarı dileklerinde bulundu. Mesleğin başında olan kaymakam vekilleri ile tecrübelerini paylaşan Vali Tekbıyıkoğlu, mesleğe dair tavsiyelerde bulundu.

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