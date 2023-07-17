Kırım Köprüsü'nde acil durum! Köprü neden önemli?

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü'nün acil durum sebebiyle araç trafiğine kapatıldığını bildirdi.Acil durumun detayına ilişkin detay vermeyen Aksenov, "Güvenlik ve ilgili birimler çalışmalar yürütüyor" ifadelerini kullandı.

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Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülüyor.

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin bir kızın anne ve babası olduğu, kızın ise yoğun bakımda olduğu bildirildi

RBC-Ukrayna ise haberinde, köprüde patlamaların yaşandığını belirtti. Reuters ise iddiaları henüz doğrulayamadığını dile getirdi