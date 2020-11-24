Online eğitim yüz yüze eğitimden daha mı etkili?

Kırışıklıklar belli bir yaştan sonraya ortaya çıkmaya başlayınca mutlaka ilerlemesi ve derinleşmemesi için önlem almak gereklidir. Kozmetik ürünler kullanmak hem bütçeyi zorluyor hem de bazı kimyasallar nedeni ile cilde zarar verebiliyor. O yüzden doğal bitkilerden ve besinlerden faydalanarak bu durumu çözmek daha avantajlı olacaktır.

Kırışıklık Kremi Tarifi

1 çay kaşığı domates suyu

1 çay kasığı kafur losyonu

1 çay kaşığı bal

Tüm malzemeleri karıştırarak bir cam kavanoza koyun ve soğutucuda 1 saat boyunca bekletin. Sonrasında cildinize uygulayabilirsiniz.

Kırışıklık Maskesi (göz çevresi için)

2 damla kayısı yağı

1 ampul E vitamini

1 damla buğday yağı

1 çay kaşığı arı sütü

Malzemelerin hepsini karıştırarak bir cam kavanoza aktarın ve 2 saat bekleterek dinlendirin. Sonra göz çevrenize parmaklarınızla yedirerek uygulayın. Günde sabah ve akşam olmak üzere 2 kez yapmalısınız.

Kırışıklık Gideren Maske

½ çay bardağı süt

1 salatalık

Salatalığın suyunu çıkarıp sütle karıştırın. Bu karışımı yüzünüze bir kat sürün ve kuruyunca aynı işlemi 3 kat olacak şekilde tekrarlayın. Sonra 10 dakika bekleyin ve ılık suyla yıkayın. Haftada iki kere uygulamanız gerekmektedir.

Kırışıklıklar İçin Karbonat Maskesi

1 çay kaşığı yaş maya

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı su

Tüm malzemeleri karıştırın krem kıvamı olması gerekir suyu az gelirse ekleyebilirsiniz. Sonrasında yüzünüze uygulayın ve kuruduktan sonra ılık suyla yıkayın. Haftada bir kez uygulamanız gerekir.