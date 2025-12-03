'Kırk Kat Baklava Tarihi’ni büyük ödül

Burak Onaran ve Priscilla Mary Işın’ın ortak imzasını taşıyan ve baklavanın tarihi ile kültürel yolculuğunu detaylarıyla inceleyen “Saraydan Çarşıya, Gaziantep’ten İstanbul’a: Kırk Kat Baklava Tarihi” kitabı, uluslararası gastronomi yayıncılığının en prestijli ödül programı olan Gourmand World Cookbook Awards 2025’ten büyük bir zaferle döndü. Geçtiğimiz aylarda ödül programının “E03” kategorisinde Türkiye birincisi seçilen eser, finalde büyük bir başarıya daha imza atarak "Bakery & Pastry" kategorisinde dünya birinciliğine layık görüldü.

Saraydan Çarşıya, Gaziantep’ten İstanbul’a: Kırk Kat Baklava Tarihi’nde yazarlar Osmanlı arşivlerinden kadı sicillerine, saray mutfağı defterlerinden kent müzelerine, gazete arşivlerinden günümüz ustalarının tanıklıklarına kadar geniş bir kaynak ağına başvurarak, bu kadim tatlının Anadolu ve Osmanlı coğrafyasındaki yolculuğunu bütün yönleriyle ele alıyor. Buğday unundan mamul, incecik açılmış yufkalarla sade yağ ve şerbetin birleşiminden doğan; sarmadan burmaya, şöbiyetten havuç dilimine kadar farklı biçimlerde karşımıza çıkan baklavanın saray mutfağından çarşı tezgâhlarına uzanan hikâyesinin anlatıldığı belgesel niteliğindeki kitap, Karaköy Güllüoğlu’nun desteğiyle, Aralık 2024’te Mundi Kitap etiketiyle okurla buluşmuştu.