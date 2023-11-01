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        Kırklareli'de kadın öğretmene, müdür yardımcısından 'darp' iddiası

        KIRKLARELİ'ninLüleburgaz ilçesinde kadın öğretmen Aylin G.'nin, İmam Hatip Yurdu Müdür Yardımcısı Engin Y. tarafından darbedildiği iddia edildi. Öğretmen, müdür yardımcısından şikayetçi olurken, eğitim sendikaları olayı kınadı, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlatıp, 2 müfettiş görevlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 18:45 Güncelleme: 01.11.2023 - 18:50
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        Kırklareli'de kadın öğretmene, müdür yardımcısından 'darp' iddiası
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        KIRKLARELİ'ninLüleburgaz ilçesinde kadın öğretmen Aylin G.'nin, İmam Hatip Yurdu Müdür Yardımcısı Engin Y. tarafından darbedildiği iddia edildi. Öğretmen, müdür yardımcısından şikayetçi olurken, eğitim sendikaları olayı kınadı, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlatıp, 2 müfettiş görevlendirdi.

        Olay, cuma günü Lüleburgaz İmam Hatip Yurdu'nda meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi biyoloji öğretmeni Aylin G., okula taşımalı sistemle gelen öğrencileri, öğle yemeği için İmam Hatip Yurdu'nun yemekhanesine götürdü. Öğrencilerin yemekhaneye alınmasının ardından öğretmen Aylin G. ile İmam Hatip Yurdu Müdür Yardımcısı Engin Y. arasında öğrencilerin oturma düzeni hakkında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında iddiaya göre Engin Y., öğretmen Aylin G.'yi darbetti. Kol ve bacaklarında yaralanmalar olan Aylin G., polise giderek Engin Y.'den şikayetçi oldu.

        'ASLA KABUL EDİLEMEZ, AFFEDİLEMEZ'

        Lüleburgaz'da Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Sen, Teç-Sen ve Eğitim İş Sendikası yöneticileri, basın açıklaması yaparak kadın öğretmene şiddete tepki gösterdi. 'Susmuyoruz. Kadına, öğretmene şiddeti kabul etmiyoruz' yazılı pankart açan sendikalar adına basın açıklamasını Emrah Gültekin, yaptı. Gültekin, "Bir öğretmene, bir kadına hangi sebeple olursa olsun hele de öğretmen sıfatını taşıyan biri tarafından şiddet uygulanması asla kabul edilemez, affedilemez. Aylin öğretmenimize yapılan saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Hukuki süreç devam ederken bizler de sendikalar olarak şu hususlara dikkat çekmek istiyoruz:

        İmam Hatip Yurdu yemekhanesinde kameraların uzun bir zamandır çalışmadığı ifade edilerek kayıtlar verilmemiştir. Kız öğrencilerin de kaldığı bir yurtta kameraların çalışmaması kabul edilmez bir olaydır. Ayrıca kameraların çalışmaması veya kayıtların verilmemesi bizlere manidar gelmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs hakkında idari soruşturmanın ivedilikle açılarak gereği yapılmalıdır. Biz buradaki dört sendika olarak bu olayın takipçisi olacağımızı, geçmişte yaşanan diğer saldırılarda olduğu gibi, şiddet uygulayanın kimliğine bakmaksızın kadın arkadaşımızın yanında olacağımızı yüksek sesle haykıracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutladığımız bu süreçte, bir kadına, bir öğretmene şiddet uygulanmasını asla kabul etmiyoruz" dedi.

        Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlatıp, 2 müfettiş görevlendirdi.

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