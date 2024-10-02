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        Kırklareli'deki trafik kazaları kamerada

        KIRKLARELİ Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:20 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:25
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        Kırklareli'deki trafik kazaları kamerada
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        KIRKLARELİ Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı.

        İl Emniyet Müdürlüğü yaşanan trafik kazalarına dikkat çekmek ve kazaların önüne geçmek için il merkezi ve ilçelerde KGYS kameralarına yansıyan kazaların görüntülerin paylaştı. Görüntülerde; İstanbul kara yolunda hafif ticari aracın kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton duvara çarptığı anlar, Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Karagöz Kavşağı'nda iki otomobilin çarpması ve bir otomobilin devrilmesi, Ordinaryüs Profesör Mazhar Osman Usman Bulvarı'nda otomobilin kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpması ve Lüleburgaz ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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