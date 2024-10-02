Kırklareli'deki trafik kazaları kamerada

KIRKLARELİ Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü yaşanan trafik kazalarına dikkat çekmek ve kazaların önüne geçmek için il merkezi ve ilçelerde KGYS kameralarına yansıyan kazaların görüntülerin paylaştı. Görüntülerde; İstanbul kara yolunda hafif ticari aracın kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton duvara çarptığı anlar, Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Karagöz Kavşağı'nda iki otomobilin çarpması ve bir otomobilin devrilmesi, Ordinaryüs Profesör Mazhar Osman Usman Bulvarı'nda otomobilin kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpması ve Lüleburgaz ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması yer aldı.