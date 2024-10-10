Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Okul taşıtı görüntüsü verilen minibüste 15 kaçak göçmen yakalandı

        KIRKLARELİ'deokul taşıtı görüntüsü verilen minibüste, 15 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:47 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul taşıtı görüntüsü verilen minibüste 15 kaçak göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ'deokul taşıtı görüntüsü verilen minibüste, 15 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kofçaz ilçesi kara yolunda yaptığı denetimler sırasında üzerinde 'Okul taşıtı' yazan bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 15 kaçak göçmen ile organizatör C.K. yakalandı. Organizatörün minibüse okul taşıtı görüntüsü verdiği belirlendi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        Trump Harris'le canlı yayında yeniden karşılaşmayı reddetti
        Trump Harris'le canlı yayında yeniden karşılaşmayı reddetti
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        Aracının lastiklerini kesti, pusuya yattı, bıçakla saldırdı!
        Aracının lastiklerini kesti, pusuya yattı, bıçakla saldırdı!
        "Beyaz Saray her şeyi biliyordu"
        "Beyaz Saray her şeyi biliyordu"
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        Dehşet anı kamerada! Derse giderken başına korkuluk düştü!
        Dehşet anı kamerada! Derse giderken başına korkuluk düştü!
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "Avrupa Spor Haftası" kapsamında dart müsabakası yapıldı
        Kırklareli'nde "Avrupa Spor Haftası" kapsamında dart müsabakası yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Lüleburgaz'da çevreyi kirleten 4 kişiye ceza uygulandı
        Lüleburgaz'da çevreyi kirleten 4 kişiye ceza uygulandı