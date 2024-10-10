Okul taşıtı görüntüsü verilen minibüste 15 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kofçaz ilçesi kara yolunda yaptığı denetimler sırasında üzerinde 'Okul taşıtı' yazan bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 15 kaçak göçmen ile organizatör C.K. yakalandı. Organizatörün minibüse okul taşıtı görüntüsü verdiği belirlendi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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