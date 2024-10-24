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        Kırklareli'de kaçak evcil kedi satışına 1 milyon 241 bin lira ceza 

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde bir depoda yapılan aramada yasa dışı yollarla satılmak istenen 243 cins kedi bulunurken, depo sahibi F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 22:03 Güncelleme: 24.10.2024 - 22:05
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        Kırklareli'de kaçak evcil kedi satışına 1 milyon 241 bin lira ceza 
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        KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde bir depoda yapılan aramada yasa dışı yollarla satılmak istenen 243 cins kedi bulunurken, depo sahibi F.E.’ye 1 milyon 241 bin 973 lira cezai işlem uygulandı.

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından F.E.'ye ait bir depoda kaçak evcil hayvan ticareti yapıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından depoda yapılan aramada hijyen koşulları yetersiz kafesler içerisinde 243 cins kedi bulundu. El konulan kediler, Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne teslim edildi. Kaçak evcil hayvan ticareti yaptığı gerekçesiyle F.E.'ye 1 milyon 241 bin 973 lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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