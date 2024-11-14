Balta ile eşini öldürüp, polise teslim oldu
KIRKLARELİ'de Recep Çetin (64), tartıştığı eşi Aysel Çetin'i (58) başına baltayla vurarak öldürdü.
KIRKLARELİ'de Recep Çetin (64), tartıştığı eşi Aysel Çetin'i (58) başına baltayla vurarak öldürdü. Çetin olayın ardından polise gidip teslim oldu.
Olay, dün gece saatlerinde Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne giden Recep Çetin, eşini öldürdüğünü ve cesedinin de evde olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan Aysel Çetin'in başına aldığı balta darbesiyle öldüğünü belirledi. Aysel Çetin'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Gözaltındaki Recep Çetin’in işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.