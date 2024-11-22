Kırklarelisporlu futbolcu Cenk Doğan, kazada yaralandı

Kırklarelispor’dan yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Cenk Doğan, bugün Lüleburgaz yolunda araç seyir halindeyken havanın yağışlı olmasından dolayı kaza geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa süre yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

Kaza, dün Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesi yakınlarında meydana geldi. TFF 2’nci Lig ekiplerinden Kırklarelispor’da forma giyen Cenk Doğan’ın kontrolünü kaybettiği 34 DT 2373 plakalı otomobili, üst geçirdin beton ayağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Doğan, Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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