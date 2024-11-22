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        Kırklarelisporlu futbolcu Cenk Doğan, kazada yaralandı

        KIRKLARELİSPOR futbolcusu Cenk Doğan, Lüleburgaz ilçesinde kontrolünü kaybettiği otomobilin üst geçidin beton ayağına çarptığı kazada yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:45
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        Kırklarelisporlu futbolcu Cenk Doğan, kazada yaralandı
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        KIRKLARELİSPOR futbolcusu Cenk Doğan, Lüleburgaz ilçesinde kontrolünü kaybettiği otomobilin üst geçidin beton ayağına çarptığı kazada yaralandı.

        Kaza, dün Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesi yakınlarında meydana geldi. TFF 2’nci Lig ekiplerinden Kırklarelispor’da forma giyen Cenk Doğan’ın kontrolünü kaybettiği 34 DT 2373 plakalı otomobili, üst geçirdin beton ayağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Doğan, Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kırklarelispor’dan yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Cenk Doğan, bugün Lüleburgaz yolunda araç seyir halindeyken havanın yağışlı olmasından dolayı kaza geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa süre yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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