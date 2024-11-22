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        Kara yoluna beton döken firmaya 106 bin lira ceza

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kara yoluna beton mikserinden beton döktüğü belirlenen firmaya 106 bin 229 lira çevre ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:21 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:25
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        Kara yoluna beton döken firmaya 106 bin lira ceza
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        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kara yoluna beton mikserinden beton döktüğü belirlenen firmaya 106 bin 229 lira çevre ceza uygulandı.

        Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu üzerine beton mikserinden beton döküldüğü ihbarı aldı. Bunun üzerine yapılan çalışmada beton döken araç ve firması tespit edildi. Belediye, firmaya ceza kesti. Belediyeden yapılan açıklamada, "Beton mikserine en yüksek sınırdan çevre cezası olan 106 bin 229 TL'lik idari para cezası uyguladık. Çevreyi kirletenlere karşı her alanda tavizsiz bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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