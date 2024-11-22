Kara yoluna beton döken firmaya 106 bin lira ceza

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kara yoluna beton mikserinden beton döktüğü belirlenen firmaya 106 bin 229 lira çevre ceza uygulandı.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu üzerine beton mikserinden beton döküldüğü ihbarı aldı. Bunun üzerine yapılan çalışmada beton döken araç ve firması tespit edildi. Belediye, firmaya ceza kesti. Belediyeden yapılan açıklamada, "Beton mikserine en yüksek sınırdan çevre cezası olan 106 bin 229 TL'lik idari para cezası uyguladık. Çevreyi kirletenlere karşı her alanda tavizsiz bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.