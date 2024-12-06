Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Eski eşinin bıçakladığı Songül, kurtarılamadı

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde boşandığı Ümit D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 17:38 Güncelleme: 06.12.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eşinin bıçakladığı Songül, kurtarılamadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde boşandığı Ümit D. (39), tarafından bıçaklanan Songül Gönül (37), tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

        Lüleburgaz'da bir fabrikada çalışan 2 çocuk annesi Songül Gönül, bir süre önce Ümit D.'den boşandı. Ümit D., dün Songül Gönül'ün Yılmaz Mahallesi Eski Kırklareli Caddesi’nde oturduğu eve gitti. Burada taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gönül, evden dışarıya kaçarken Ümit D.'de arkasından koşup apartman girişinde yakaladı. Ümit D. üzerinde taşıdığı bıçakla eski eşini bıçaklayıp, başında bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Songül Gönül, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Ümit D. de polis tarafından gözaltına alındı.

        Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Songül Gönül, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Ümit D.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları iptal edildi
        Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları iptal edildi
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        27 yıllık dönemin sonu
        27 yıllık dönemin sonu
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"

        Benzer Haberler

        Kırklareli merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklan...
        Kırklareli merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklan...
        Bakan Ersoy: Gözümüzün önünde insanlık tarihinin en acı olayları yaşanıyor
        Bakan Ersoy: Gözümüzün önünde insanlık tarihinin en acı olayları yaşanıyor
        Kırklareli'nde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastanede hayatını kayb...
        Kırklareli'nde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastanede hayatını kayb...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kırklareli'nde Sarı Saltuk Kültürevi Cemevi...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kırklareli'nde Sarı Saltuk Kültürevi Cemevi...
        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, AFAD gönüllüleriyle bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, AFAD gönüllüleriyle bir araya geldi