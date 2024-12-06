Eski eşinin bıçakladığı Songül, kurtarılamadı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde boşandığı Ümit D. (39), tarafından bıçaklanan Songül Gönül (37), tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

Lüleburgaz'da bir fabrikada çalışan 2 çocuk annesi Songül Gönül, bir süre önce Ümit D.'den boşandı. Ümit D., dün Songül Gönül'ün Yılmaz Mahallesi Eski Kırklareli Caddesi’nde oturduğu eve gitti. Burada taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gönül, evden dışarıya kaçarken Ümit D.'de arkasından koşup apartman girişinde yakaladı. Ümit D. üzerinde taşıdığı bıçakla eski eşini bıçaklayıp, başında bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Songül Gönül, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Ümit D. de polis tarafından gözaltına alındı.