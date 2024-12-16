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        Saranlı Deresi'nde balık ölümlerine inceleme

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesindeki Saranlı Deresi'nde yaşanan balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:05 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:10
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        Saranlı Deresi'nde balık ölümlerine inceleme
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        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesindeki Saranlı Deresi'nde yaşanan balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Lüleburgaz'da Saranlı Deresi'nde balık ölümleri yaşandı. İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç ile personel, bölgeye gitti. Kirliliğe rastlanan dereden alınan su numuneleri incelemek üzere laboratuvara gönderildi.

        Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Dere çevresinde bulunan hayvan çiftlikleri de inceleme altına alındı.

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