Saranlı Deresi'nde balık ölümlerine inceleme
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesindeki Saranlı Deresi'nde yaşanan balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesindeki Saranlı Deresi'nde yaşanan balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.
Lüleburgaz'da Saranlı Deresi'nde balık ölümleri yaşandı. İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç ile personel, bölgeye gitti. Kirliliğe rastlanan dereden alınan su numuneleri incelemek üzere laboratuvara gönderildi.
Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Dere çevresinde bulunan hayvan çiftlikleri de inceleme altına alındı.
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