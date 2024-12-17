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        Tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde tankerle çarpışıp tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü Özer Karagöz (56), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 13:55 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:00
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        Tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde tankerle çarpışıp tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü Özer Karagöz (56), hayatını kaybetti.

        Kaza, D-100 kara yolunun Babaeski-Alpullu kavşağında meydana geldi. Özer Karagöz'ün kullandığı 39 ER 755 plakalı otomobil, aynı yöne giden A.B. yönetimindeki 31 KFB 14 plakalı tankere arkadan çarptı. Savrulan otomobil tarlaya devrildi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Özer Karagöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Karagöz'ün cansız bedeni, Babaeski Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, tanker şoförü A.B.'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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