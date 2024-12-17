Tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde tankerle çarpışıp tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü Özer Karagöz (56), hayatını kaybetti.
KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde tankerle çarpışıp tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü Özer Karagöz (56), hayatını kaybetti.
Kaza, D-100 kara yolunun Babaeski-Alpullu kavşağında meydana geldi. Özer Karagöz'ün kullandığı 39 ER 755 plakalı otomobil, aynı yöne giden A.B. yönetimindeki 31 KFB 14 plakalı tankere arkadan çarptı. Savrulan otomobil tarlaya devrildi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Özer Karagöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Karagöz'ün cansız bedeni, Babaeski Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, tanker şoförü A.B.'yi gözaltına aldı.
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