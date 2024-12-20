Kırklareli'de yük treni, işçi servis minibüsüne çarptı; 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesindeki hemzemin geçitte meydana geldi. İstanbul'dan Kapıkule Sınır Kapısı'na giden yük treni hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazada servisteki 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hasar gören minibüs ekiplerin çalışmasıyla raylardan kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.