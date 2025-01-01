Kırklareli'de oyuncak fabrikasında yangın (2)

Kırklareli Valisi Uğur Turan da fabrikaya gelerek söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Resmi tatil olması nedeniyle çalışanların bugün izinli olduğu fabrikada yangının üretim bölümünde çıktığı öğrenildi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde oyuncak fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Lüleburgaz Belediyesi’nin itfaiyesine takviye olarak bölgeye, Tekirdağ’ın Çorlu, Ergene, Muratlı ilçelerinden de takviye itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

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