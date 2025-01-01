Kırklareli'de oyuncak fabrikasında yangın (3)

ÇOKSAYIDA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE EDİYOR

Oyuncak fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kırklareli, Lüleburgaz ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile çevredeki organize sanayi bölgeleri ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA’lar da takviye olarak bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.