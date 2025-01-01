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        Kırklareli'de oyuncak fabrikasında yangın (3)

        ÇOKSAYIDA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE EDİYOROyuncak fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 17:28 Güncelleme: 01.01.2025 - 17:35
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        Kırklareli'de oyuncak fabrikasında yangın (3)
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        ÇOKSAYIDA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE EDİYOR

        Oyuncak fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kırklareli, Lüleburgaz ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile çevredeki organize sanayi bölgeleri ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA’lar da takviye olarak bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Kırklareli Valisi Uğur Turan da fabrikada söndürme çalışmalarını takip ediyor. Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren oyuncak fabrikasında çıkan yangına tüm ekiplerimiz anında müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz, TOMA, su tankeri, AFAD, UMKE, Kızılay, sağlık, emniyet, jandarma, özel idare, orman işletme, ilçe ve ilçe belediye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralı ve can kaybının olmadığı, maddi hasara yol açan ve devam eden yangına tüm ekiplerimiz ile çevre illerden gelen ekiplerin müdahalesi Valimiz Sayın Uğur Turan’ın koordinesinde devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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