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        Müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından 2 bileziği alıp kaçtı

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kuyumcu dükkanına giren kimliği belirsiz kişi, değeri 105 bin lira olan iki bileziği iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak alıp kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:31 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:35
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        Müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından 2 bileziği alıp kaçtı
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        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kuyumcu dükkanına giren kimliği belirsiz kişi, değeri 105 bin lira olan iki bileziği iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak alıp kaçtı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Lüleburgaz ilçesinde geçen hafta cuma günü kuyumcu dükkanına gelen kişi bilezik almak istediğini söyleyince iş yeri sahibi Ferit Koral, iki bilezik verdi. Koral'ın tezgahın altına eğilmesini fırsat bilen bu kişi, iki bilezikle birlikte kuyumcudan koşarak kaçıp izini kaybettirdi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcu Ferit Koral’ın şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Kuyumcu Ferit Koral, iş yerine 35 yaşlarında birinin geldiğini belirterek, "Bilezik almak istediğini söyledi. Ben de ona vitrinden bilezik çıkardım, gösterdim. Aslında hal ve hareketlerinden şüphelenmedim. Genelde bilezik alacak müşteriler yanlarında eşleri olmadan tek başlarına gelmezler ama modellere baktı. Gösterdim, fiyatını verdim. Çok şüphelenmeyeceğim bir müşteri gibi davrandı. Biraz pazarlık etti. 'Kaçtan verebilirsin?' diye sordu. Bir bilezik verdim, 'bunlar küçük gelir' dedi, daha sonra 2 bilezik daha verdim. Ayağımın ucuna bir şey düşmüştü, dalgınlıkla ona baktım 'bu ne acaba?' diye, göz temasımı kaybettim. O sırada bir anda dükkandan koşarak uzaklaştı. Ben de hemen arkasından nereye gittiğine baktım. Pasajın içine girdiğini gördüm. Daha sonra emniyet güçlerine haber verdim. Onlarda gelip güvenlik kamerası görüntülerini incelediler. Karakola gittim, şikayetçi oldum. Yakalanmasını bekliyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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