Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 2 bileziği alıp kaçan şüpheli, tutuklandı

KIRKLARELİ'de müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından 105 bin lira değerinde 2 bilezik alıp kaçan M.K., yakalanıp tutuklandı. M.K.'nin daha önce kurşunlama, darp ve hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi.

Lüleburgaz ilçesinde 10 Ocak'ta kuyumcu dükkanına gelen M.K., bilezik almak istediğini söyleyince iş yeri sahibi Ferit Koral, 2 bilezik verdi. Koral'ın tezgahın altına eğilmesini fırsat bilen M.K., 2 bilezikle dükkandan koşarak kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcu Ferit Koral'ın şikayetiyle polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla M.K., önceki gün yakalanıp gözaltına alındı.

M.K.'nin emniyetteki sorgusunda, daha önce Lüleburgaz'da çay ocağının kurşunlanması ve Babaeski ilçesinde ayakkabı dükkanından hırsızlık yapıp, işletme sahibi kadını darp olaylarına da karıştığı tespit edildi. M.K., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, Kırklareli Cezaevi’ne gönderildi.