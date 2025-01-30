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        Sedanur, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu; 2 gözaltı

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Sedanur Akalın (25), erkek arkadaşının evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:55 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:00
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        Sedanur, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu; 2 gözaltı
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        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Sedanur Akalın (25), erkek arkadaşının evinde ölü bulundu. Akalın'ın erkek arkadaşı B.Ç. ile onun annesi N.Ç. gözaltına alındı.

        Olay, 26 Ocak gecesi, Kocasinan Mahallesi Çakmak Sokak'taki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre; Sedanur Akalın, erkek arkadaşı B.Ç.'nin evine gitti. Burada uykuya dalan Akalın'ın bir süre sonra uyanmadığını fark eden B.Ç. ve annesi N.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Akalın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akalın'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay sonrası B.Ç. ile annesi N.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. N.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.Ç.'nin ise sorgusunun sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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