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        Trafikte tartıştığı sürücüyü tabancayla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde trafikte tartıştığı İlkay Çetinkaya'yı (43) tabanca ile vurarak öldüren Eşref Ayhan (67) 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:25 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:30
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        Trafikte tartıştığı sürücüyü tabancayla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası
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        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde trafikte tartıştığı İlkay Çetinkaya'yı (43) tabanca ile vurarak öldüren Eşref Ayhan (67) 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 17 Aralık 2023'te Lüleburgaz ilçesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İlçede bıçak yapım atölyesi bulunan ve otomobili ile seyreden İlkay Çetinkaya, aracı ile ters yönden gelen ve müteahhitlik yapan Eşref Ayhan'la 'yol verme' nedeniyle tartıştı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Ayhan, aldığı yumruk darbeleriyle yere düştü.

        OTOMOBİLİNDEN TABANCA ALDI

        Çevredekilerin araya girerek uzaklaştırdığı İlkay Çetinkaya, otomobilin yanına gitti. Yerden kalkan Eşref Ayhan da otomobilindeki tabancayı alarak Çetinkaya'nın üzerine gidince yine kavga çıktı. Yere düşen ikiliden Ayhan, elindeki tabancayı art arda ateşledi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Çetinkaya, kanlar içinde yere yığılırken; Ayhan, tabancasını aracına bırakıp, fırının önüne gidip oturdu. Gözaltına alınan Eşref Ayhan, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. İfadesinde; uzun yıllar müteahhitlik yaptığı için taşıma ruhsatlı tabancası bulunduğunu söyleyen Ayhan, olay günü otomobili ile fırına ekmek almaya gittiğini belirtti.

        'AYAĞINA DOĞRU ATEŞ ETTİM'

        Karşısında bir otomobilin durduğunu ve yol vermemesi üzerine araçtan inip, yanına gittiğini anlatan Ayhan, "Bana, 'Babam yaşında adamsın, ağzını burnunu kırarım senin, burası ters yön' dedi. Ben de 'Ne yapmak istiyorsun, neyi dövüyorsun' dedim. Telefonla bir yerleri arayıp, birileriyle beni tahrik edici konuşmalar yaptı. Ben de aracımdan telefonumu alıp geldim. Elimde telefon varken bana saldırdı. Yumruk ve tekme ile beni darbetti. Aldığım darbelerle ameliyat ile gözüme takılan mercek vardı. Özellikle sol gözüm hiç görmemeye başladı. Beni darbetmeye devam edince, bayılacak gibi oldum. Üzerimden kalktı, ben de yine darbetmesin diye aracımın torpidosunda bulunan tabancamı aldım. Üzerime tekrar yürüyünce ayağına doğru ateş ettim. Bana saldırmaya ve vurmaya devam etti, üzerime çıktı, darbetmeye devam etti. Bu sırada silahım ateş aldı. Kendisini vurmak gibi bir amacım yoktu. Öldürme düşüncem olsaydı, göğsünden ve kafasından vurabilirdim. Kendisini vurmak amacıyla hareket etmedim. Yaşım gereği, fiziken kendisine karşı koymam, mücadele etmem mümkün değildi. Kendimi korumak amacıyla hareket ettim, pişmanım" dedi.

        Kırklareli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Eşref Ayhan ile taraf avukatları katıldı. 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis istemiyle yargılanan Ayhan, İlker Çetinkaya'yı aralarında yaşadıkları arbede sonucu kendini savunmak için silahla ateş ettiğini söyleyip, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Eşref Ayhan'ı 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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