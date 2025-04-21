Kırklareli'de süs havuzunda 4 kişi akıma kapıldı; 3 gözaltı

KIRKLARELİ'de süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Soruşturmada 3 kişi gözaltına alınırken, park güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

Olay, dün gece Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda M.K. (5), dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Bu sırada elektrik akımına kapılan M.K.’yı kurtarmak için havuza giren 3 kişi de akımı kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.K., buradaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında parkın işletmesini yapan E.F.'nin (38) ardından bugün işletme ortağı H.D., elektrikçi S.A., polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin güvenlik şeridi çektiği park kapatıldı. Parktaki havuzda inceleme yapan Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri, havuzda topraklamanın olmadığını tespit etmişti.