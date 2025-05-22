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        Kırklareli'de baharın habercisi Kakava ateşi yakıldı

        KIRKLARELİ'de Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali, renkli görüntülerle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 19:31 Güncelleme: 22.05.2025 - 19:35
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        Kırklareli'de baharın habercisi Kakava ateşi yakıldı
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        KIRKLARELİ'de Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali, renkli görüntülerle başladı. Baharın gelişini simgeleyen büyük Kakava ateşinin yakıldığı festivalde, mehteran takımı ve gençlik orkestrası sahne alırken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Kırklareli Belediyesi tarafından düzenlenen 31'inci Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali, kortejin kent merkezindeki Karagöz heykeli önünde toplanmasıyla başladı. Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un geçirdiği ameliyat nedeniyle katılamadığı kortejde Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Belediye Başkanvekili Murat Süzülmüş, kamu kurum ve kuruluş, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar yer aldı. Yürüyüşün ardından millet bahçesine gelen kortej daha sonra büyük Kakava ateşini yaktı.

        'BİNLERCE YIL ÖNCESİNE DAYANAN BİR KÜLTÜR'

        Belediye Başkanvekili Murat Süzülmüş, festivalin 31'incisini yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Kakava sadece bir bahar kutlaması değildir. Binlerce yıl öncesine dayanan ve özellikle Trakya'da yaşayan vatandaşlarımız tarafından nesilden nesile aktarılan bir kültürdür. Baharın gelişi, doğanın uyanışı, umudun ve kardeşliğin simgesidir. Kakava, dostluğu, birlikteliği, birlikte yaşam kültürünü temsil eder. İşte bu yüzden bu festival yalnızca Kırklareli'nin değil, komşu ülkelerden gelen konuklarımızın da festivalidir. Onlar da hoş geldiler, sefalar getirdiler. Bizler; geçmişiyle barışık, tarihiyle gurur duyan, kültürüne sahip çıkan bir şehiriz. Kırklareli'miz, tarihi boyunca hoşgörünün, barışın ve birlikte yaşamanın simgesi olmuştur. Bugün burada bu değerleri yeniden hep birlikte hatırlıyor, yaşatıyor ve gelecek nesillere aktarıyoruz" dedi.

        Konuşmanın ardından festival, mehteran gösterisi ve Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bakır Üflemeli Çalgılar Gençlik Orkestrası'nın konseriyle devam etti. Festival kapsamında resim ve fotoğraf sergileri de açıldı. Festivalin ilerleyen saatlerinde Aytaç Doğan Quarted ve Torunu ile Dedüblüman grupları sahne aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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