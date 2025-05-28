Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü tarlasına yazdığı yazıyla kutladı

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü traktör ve pullukla tarlasına yazdığı 'İrevan Azerbaycan'dır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:19 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü tarlasına yazdığı yazıyla kutladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü traktör ve pullukla tarlasına yazdığı 'İrevan Azerbaycan'dır. Cumhuriyet Bayramın Kutlu Olsun Azerbaycan' yazısıyla kutladı. Tunçkol, "Ben bu yazıyı hem kendim hem de 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nin hissiyatını tarlaya yansıtmak için yazdım" dedi.

        Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla, traktör ve pullukla tarlasına 'İrevan Azerbaycan'dır. Cumhuriyet Bayramın kutlu olsun Azerbaycan' yazdı. Yaklaşık 5 saatte yazıyı tarlaya işleyen Tunçkol, "Bildiğiniz gibi 28 Mayıs'ta kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramı var. Ben de bugün burada tarlaya, traktörle ve pullukla 'İrevan Azerbaycan'dır. Cumhuriyet Bayramın kutlu olsun Azerbaycan' yazısını yazdım. Ben bu yazıyı hem kendim için hem de 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nin hissiyatını tarlaya yansıtmak için yazdım" dedi.

        Azerbaycan'ın Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye yardımlarda bulunduğunu söyleyen Tunçkol, "Bize Kurtuluş Savaşı'nda destek olan Azerbaycan, ormanlarımız yandığı zaman ilk yardıma gelen Azerbaycan ve 6 Şubat depreminde ilk yardıma gelen Azerbaycan'dır. Bizim dünyadaki tek kardeş ülkemiz can Azerbaycan'dır. İrevan, bildiğiniz gibi yıllar önce Azerbaycan toprağıyken Ermenistan'a verilmiş. Bu, Türkiye'de bizim de içimizde kanayan bir yaradır. İnşallah gün gelecek İrevan Azerbaycan toprağı olacak ve aradan haritalar kalkacak ve biz Azerbaycan'la tek harita olacağız. Cenabıallah bize göstermezse bile neslimize o günleri göstereceğine inanıyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        "Neresi kötü anlamadım?"
        "Neresi kötü anlamadım?"
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Musk Trump'ın vergi tasarısını değerlendirdi: Hayal kırıklığı
        Musk Trump'ın vergi tasarısını değerlendirdi: Hayal kırıklığı
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Bulgaristan'daki asimilasyon politikasına direnen Türk anne yaşadıklarını u...
        Bulgaristan'daki asimilasyon politikasına direnen Türk anne yaşadıklarını u...
        Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri 8 Haziran'da yap...
        Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri 8 Haziran'da yap...
        Kırklareli'nden 3 firma Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında
        Kırklareli'nden 3 firma Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında
        Vali Turan, Kırklareli OSB'de incelemelerde bulundu
        Vali Turan, Kırklareli OSB'de incelemelerde bulundu
        Kırklareli'nde Afet Risk Azaltma Planı değerlendirildi
        Kırklareli'nde Afet Risk Azaltma Planı değerlendirildi
        Kırklareli'nde belediye hoparlörlerinden İlhan Şeşen'in şarkıları dinletild...
        Kırklareli'nde belediye hoparlörlerinden İlhan Şeşen'in şarkıları dinletild...