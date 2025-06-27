Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'de kaçak cins köpek üretim yerine baskın

        KIRKLARELİ'de kaçak cins köpek üretimi yapılan yere yapılan baskında 12 köpek kurtarılırken, 1 şüpheliye 105 bin 274 TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 20:37 Güncelleme: 27.06.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'de kaçak cins köpek üretim yerine baskın
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KIRKLARELİ’de kaçak cins köpek üretimi yapılan yere yapılan baskında 12 köpek kurtarılırken, 1 şüpheliye 105 bin 274 TL idari para cezası kesildi.

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, il merkezine bağlı Ahmetçe köyünde kaçak cins köpek üretimi yapılan yere baskın yaptı. Kötü koşullarda bakılan 12 köpek kurtarıldı. Yapılan kontrollerde kimlikleri, kayıtları ve aşıları eksik olan 12 köpek, Kırklareli Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne teslim edildi. Kaçak köpek üretimi yaptığı belirlenen şüpheliye ‘5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu’ kapsamında 105 bin 274 TL idari para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Vali Yardımcısı Tuncer'den veda ziyaretleri
        Kırklareli Vali Yardımcısı Tuncer'den veda ziyaretleri
        Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası başla...
        Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası başla...
        Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada'da kumsal temizliği yapıldı
        Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada'da kumsal temizliği yapıldı
        Kırklareli Valisi Turan, Çağlayık köyünü ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, Çağlayık köyünü ziyaret etti
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 20'si hükümlü 35 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 20'si hükümlü 35 kişi yakalandı