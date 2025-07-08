Piyasa değeri 100 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama

KIRKLARELİ merkezli yurt dışından uyuşturucu getiren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen 12 kilo skunk, 11 kilo bonzai ve 5 kilo kokainin piyasa değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğu belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmasında, örgüt kurarak yurt dışından uyuşturucu getiren şüpheliler belirlendi. Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, 12 kilo skunk, 11 kilo bonzai, 5 kilo kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğu belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.