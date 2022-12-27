Kırklareli'nde çiftçilere kırsal kalkınma desteklemeleri anlatıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kofçaz ilçesinde kırsal kalkınma desteklemeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen toplantıda, tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi ve kırsal ekonomik altyapıların desteklemeleri hakkında çiftçilere bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, konuşmasında, destekleme başvurularının devam ettiğini belirtti.

Tebliğde 64 farklı makine ve ekipman desteğinin yer aldığını ifade eden Aksoy, tüm çiftçilerin bu desteklemelerden yararlanması önerisinde bulundu.

Kırklareli'nin tarım sanayisi kenti olduğunu ifade eden Aksoy, üretime dayalı kırsal kalkınma modeliyle çiftçileri desteklediklerini belirtti.

Aksoy, başvuruların il ve ilçe tarım müdürlükleri ile Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesi üzerinde yapılabildiğini aktardı.

Çiftçilerin sorularını yanıtlayan Aksoy, istekleri dinledi.

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