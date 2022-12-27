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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Kırklareli futsal turnuvasında birinci olan Demirköy Anadolu Lisesi takımını ziyaret etti.

Gün, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sporcuları her zaman desteklerini ifade eden Gün, gençlerin her zaman bir spor branşında yer almasını önerdi.

- Kaymakam Büyükkılıç'tan öğrencilere ziyaret

Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç, 4-6 yaş değerler eğitimi öğrencilerini ziyaret etti.

Büyükkılıç, Pınarhisar Müftülüğünce açılan eğitime katılan öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Kurs yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, öğrencilere hediye verdi.

- Öğrenci buluşmaları etkinliği

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrenci buluşmaları etkinliği kapsamında okul ziyaretlerini sürdürüyor

Akdemir, Arife Bekir Uğurlu İlkokulu ve Adalet Erez İlkokullularını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin gelecekte seçmek istedikleri meslekler hakkında sohbet eden Akdemir, daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinledi.

- Kaymakam Özdemir'den fabrika ziyaretleri

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, fabrika ziyaretlerinde bulundu.

Özdemir, plastik ve iplik fabrikalarını ziyaret ederek, işçilerle bir süre sohbet etti.

Fabrikaların çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Özdemir, üretime katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, ekonomik kalkınmanın üretmekle olabileceğini kaydetti.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Karakaş, Vize ilçesinin Evren Mahallesi ile ilçenin Düzova Köyü ve Demirköy ilçesinin Boztaş köyüne 28 Aralık Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Boztaş köyünde 09.00-18.00, Düzova Köyü ve Evren Mahallesi'nde 09.00-17.00, Karakaş Mahallesi'nde ise 09.00-12.00 saatlerinde yapılacak.

-Depolama tesisleri yenilenecek

Yağlı Tohumlar Kırklareli Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Rahmi Bilgiç, ayçiçeği depolama tesislerini yenileyeceklerini bildirdi.

Bilgiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kooperatif olarak her yıl binlerce ton ayçiçeği alımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ayçiçeği alımlarının bazı bölgelerde çuvallama sistemini kullandıklarını ifade eden Bilgin, depolama tesislerinin tamamını kapalı ve çelik silo seviyesine ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu yıl 11 ton ayçiçeği alımı yaptıklarını aktaran Bilgiç, "Taahhüt ettiğimiz ürünü aldık. Sonraki dönemde iklim şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Trakya geneline baktığımızda yaklaşık 300 bin ton ayçiçeği alındı. Yeni yönetim olarak çiftçilerimizin isteği doğrultusunda kurumumuza ve üyelerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- İngilizce kursu açılacak

Kırklareli'nde İngilizce kursu açılacak.

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, B1 seviyesi İngilizce kursu kayıtlarının başladığı bildirildi.

Kursun 2 Ocak tarihinde başlayacağı aktarılan açıklamada, kursa katılmak isteyen vatandaşların merkeze müracaat etmesi gerektiğini kaydedildi.

13 Nisan 2023 tarihinde sona erecek kursun, hafta içi her gün yapılacağı ifade edilen açıklamada, kursun ardından sertifika verileceği belirtildi.

- Aile Sağlığı Merkezi hizmet binası yapılıyor

Kırklareli'nde Aile Sağlığı Merkezi hizmet binası yapımı sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Pınar Mahallesi'ndeki merkez binası inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Cerit, gazetecilere yaptığı açıklamada, aile sağlığı merkezinin Kırklareli'ne hayırlı olmasını diledi.

446 metrekare kapalı alanı olan merkezde 4 aile hekiminin hizmet vereceğini belirten Cerit, "İçerisinde 4 poliklinik, tıbbi müdahale , gebe izlem, aşı, emzirme, rezerv ve eğitim odası şeklinde planlandı. İnşaat yüzde 30 seviyelerinde tamamlandı inşallah en kısa sürede sona erecek ve hizmete açılacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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