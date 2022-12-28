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KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Kaymakamı Yaşar Şimşek, başarılı sporcularla makamında bir araya geldi.

Kırklareli futsal turnuvasında birinci olan Demirköy Anadolu Lisesi takımıyla bir araya gelen Şimşek, sporcuları tebrik etti.

Sporcuların başarıyla gurur duyduklarını ifade eden Şimşek, "Şampiyonluğunuz için hepinizi tek tek kutluyorum. Hayatın her anında dürüst ve centilmen olun. Sadece futbolunuzla değil kişiliğinizle de örnek olun." diye konuştu.

- Sahipsiz hayvanlara mama desteği

Demirköy Belediyesi, sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlıyor.

Belediye ekipleri, kentin birçok alanındaki beslenme odaklarına mama bıraktı.

Belediye Başkanı Recep Gün, olumsuz hava koşulları nedeniyle sahipsiz hayvanların yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Ekiplerin beslenme odaklarına mama ve su bıraktıklarını aktaran Gün, hayvanların da yaşam haklarının bulunduğunu belirtti.

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