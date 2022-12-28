Kırklareli'nde 5 bin 745 litre sahte içki ele geçirildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 745 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize ilçelerinde alkollü içki satışı yapan 230 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde 5 bin 745 litre sahte içki ele geçirildi.

5 iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.



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