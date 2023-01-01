Kırklareli'de cinayet

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta bir kişinin aracına bindiği sırada tüfekle vurulduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri başından vurulan Ahmet Abak'ın (43) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Abak'ın cenazesi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Abak'a bir otomobilden tüfekle ateş edildiğini tespit etti.

Ekipler zanlının H.A. olduğunu belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.









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