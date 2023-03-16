Lüleburgaz'da "S plaka" uygulaması başlatıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da servis taşımacılığı yapan esnafa tahsis edilen "S plaka"ların dağıtımına başlandı.

Lüleburgaz Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Koray Güven ve oda üyeleri, Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret ederek ilk "S plaka"ları teslim aldı.

Belediye Başkanı Gerenli, konuşmasında, yıllardır kangren haline gelen sorunu ortadan kaldırmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kentte servis taşımacılığı yapan esnaf için "S plaka"nın zorunlu olduğunu ifade eden Gerenli, encümen huzurunda yapılan ihale ile taşımacılık hakkı kazanan esnafa "S plaka" tahsisinin devam edeceğini kaydetti.

Esnafa yeni uygulamanın hayırlı olmasını dileyen Gerenli, "Esnafımıza belediyemiz adına tahsis edilen S plakaları teslim etmeye başladık. Bu süreçte gösterdikleri sabır ve anlayış için Lüleburgaz Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Koray Güven ve değerli esnafımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

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