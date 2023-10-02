Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Vali Ekici, huzurevi bahçesinde yaşlılarla bir araya gelip sohbet etti.

Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduklarını ifade eden Ekici, her fırsatta yaşlıları ziyaret ettiğini söyledi.

- Vali Ekici'ye ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz'ı makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yorulmaz'da dernek çalışmaları hakkında Vali Ekici'yi bilgilendirdi.

- Vali Ekici, incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Anadolu Lisesinde incelemede bulundu.

Okul binasını gezen Ekici, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Ekici, istekleri dinledi.

İncelemede İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'da hazır bulundu.

- İl Emniyet Müdürü Çamuroğlu, incelemede bulundu

Kırklareli Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Pehlivanköy Emniyet Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Çamuroğlu, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından personel ile bir araya gelen Çamuroğlu, öz verili çalışmalarda bulunan personeline teşekkür etti.