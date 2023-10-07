Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Birol Ekici, ziyaretlerini sürdürüyor.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, ziyaretlerini sürdürüyor.
Vali Ekici beraberinde Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'u ziyaret etti.
Ziyarette Vali Ekici, kent hakkında Arısoy'a bilgi verdi.
Konuşmaların ardından Ekici, Arısoy'a kentin yöresel ürünlerini hediye etti.
- İl Emniyet Müdürü Çamuroğlu'na ziyaret
Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne atanan Sinan Çamuroğlu'na ziyaretler sürüyor.
Çamuroğlu, makamında Kızılay Şube Başkanı Sayın Volkan Göç'ü kabul etti.
Göç, ziyarette şube olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Çamuroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.