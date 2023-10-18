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        Kırklareli'nde 250 öğrenci, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu

        Kırklareli'nde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 250 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının koreografisini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:07
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        Kırklareli'nde 250 öğrenci, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu
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        Kırklareli'nde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 250 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının koreografisini yaptı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, Atatürk Stadyumu'nda Türk bayrağı açıldı.

        Daha sonra öğrenciler, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu. AA ekibi, koreografiyi dron ile görüntüledi.

        Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Efe Türkan, böyle bir çalışmada yer aldığı için heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.

        Cumhuriyet'in 100. yılının kentte coşkuyla kutlandığını belirten Türkan, "Cumhuriyet benim için mutluluğu, özgürlüğü ve gururu temsil ediyor." dedi.

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