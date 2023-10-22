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        Kırklareli'nde 2 öğrenci Gazze'ye destek için harçlıklarını bağışladı

        Kırklareli'nde 2 öğrenci, Gazze'ye destek için düzenlenen kermese harçlıklarını bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 17:01 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:09
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        Kırklareli'nde 2 öğrenci Gazze'ye destek için harçlıklarını bağışladı
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        Kırklareli'nde 2 öğrenci, Gazze'ye destek için düzenlenen kermese harçlıklarını bağışladı.

        Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu ve Bilal Yeşen İmam Hatip Ortaokulu okul aile birliklerince Gazze'ye destek için kermes düzenlendi.

        İmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Tuba Atalay, Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen kermeste gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 öğrencinin harçlıklarını Gazze için bağışladığını söyledi.

        Öğrencilerin duyarlılığı karşısında çok duygulandıklarını ifade eden Atalay, her yaştan insanın dünyanın neresinde olursa olsun zorda kalanlara fedakarca yardım ettiğini belirtti.

        Atalay, kermesten elde edilen gelirin Kırklareli İHH İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacağını kaydetti.

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