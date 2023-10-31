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        Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

        Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) Genel Başkanı Celaleddin Gül, "Elimizdeki tüm kartları mutlaka kullanmamız lazım, çünkü İsrail bu zulme devam ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:15 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:45
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        Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı
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        Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) Genel Başkanı Celaleddin Gül, "Elimizdeki tüm kartları mutlaka kullanmamız lazım, çünkü İsrail bu zulme devam ediyor." dedi.

        Gül, sendika faaliyetleri için geldiği kentte bir otelin toplantı salonunda düzenlediği basın açıklamasında İsrail'e karşı somut adımların atılması gerektiğini söyledi.

        Gazze'de günlerdir yaşanan dram, katliam ve soykırıma karşı çıktıklarını ifade eden Gül, dünyanın bu saldırılara sessiz kaldığını belirtti.

        Yapılan miting ve protestoların önemli olduğunu anlatan Gül, Elimizdeki tüm kartları mutlaka kullanmamız lazım, çünkü İsrail bu zulme devam ediyor." dedi.

        Gül, daha sonra sendika çalışmaları hakkında bilgi verip Mil-Diyanet Sen Kırklareli İl Temsilciliğinin kurulduğunu söyledi.

        İl Temsilciliğine Ulu Cami İmam Hatibi Muhammed Mustafa Alper'in getirildiğini bildiren Gül, Alper ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

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