Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ekici, Babaeski ilçesinin Ertuğrul, Minnetler, Katranca, Çiğdemli ve Nadırlı köylerini ziyaret etti.

Köy kahvehanelerinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, istekleri dinledi.

Köy ziyaretlerinin devam edeceğini ifade eden Ekici, sorunları yerinde görüp çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

- İl Emniyet Müdürü Çamuroğlu'na ziyaret

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne atanan Sinan Çamuroğlu'na ziyaretler sürüyor.

Çamuroğlu, makamında Huzurlu ve Güvenli Yaşam İçin Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Kayan ile dernek üyelerini kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çamuroğlu, emniyet teşkilatının gece gündüz demeden vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için görev yaptığını söyledi.

- "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

Kırklareli Jandarma Komutanlığınca "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi tanıtıldı.

Jandarma ekipleri Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Ekipler burada çalışanlara "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" hakkında bilgi verdi.