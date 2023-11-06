Trakya'daki yağışlar, ekim yapmayı bekleyen çiftçiyi rahatlattı

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Trakya'da üreticiler yağışların ardından buğday ekimi için tarlalarını hazırlamaya başladı.

Kurak günler geçiren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çiftçisi buğdayda ekim dönemi olmasına rağmen bir süredir toprağı işleyemedi.

Hafta sonu Trakya'da etkili olan yağışların ardından çiftçiler buğday ekim mesailerine başladı.

- "Uzun zamandır beklediğimiz bir yağıştı"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, bölgeye yaklaşık 4 aydır istenilen düzeyde yağış düşmediğini söyledi.

Son yağışların çiftçiye rahat bir nefes aldırdığını ve üreticilerin tarlalarını buğday ekimi için hazırladığını anlatan Şaylan, "Uzun zamandır beklediğimiz bir yağıştı, üretici tarlasına döndü. Kuraklık nedeniyle barajlarımızın seviyesi çok düştü. Yaklaşık 4 aydır yağmur olmadığı için hiçbir işlem yapamadık.1 ay önce yapmamız gereken buğday ekimi bugüne kaldı." diye konuştu.

Şaylan, şu anki yağışların buğday ekimi için yeterli olduğunu ifade etti.

Asileybeyli köyünde tarlasını buğday ekimi için hazırlayan Eşref Saraç ise yağışın hemen ardından toprağını işlemeye başladığını belirtti.

Saraç, bir süredir bekledikleri yağışın hafta sonu geldiğini ifade ederek "Şu an toprak güzel. Ekimi bir hafta içinde yaparız." ifadesini kullandı.

- "Yağış tarladaki işleri hızlandırdı"

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, yağışların, kuraklık yüzünden buğday ekimini geciktiren üreticilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Üreticilerin buğday ekimi için hazırlıklara başladığını aktaran Saygı, "Yağış buğday ekimi yapacak üreticilerimizin çalışmalarını hızlandırdı. Ekili alanlarımızda ise çimlenme hızlanacak. Kanola ekimi yapan üreticilerimiz de derin bir nefes aldı. Bu yağış kanola için de oldukça güzel oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte yağışlı bir sezon olur." dedi.

- "Üreticimiz yağışlarla sevindi"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise bölgede uzun zamandan bu yana kurak bir dönem yaşandığını dile getirdi.

Üreticilerin bir kısmının kurak toprağa ekim yaptığını belirten Arabacı, "Güzel yağış aldık. Metrekareye düşen 15 ila 40 kilogram arasında yağış, ekim yapan üreticilerimizin buğdayının çıkmasına ya da yerini hazırlamak için bekleyen üreticilerimizin hazırlama aşamasında toprağın tav olmasını sağladı. Üreticimiz yağışlarla sevindi." dedi.

Toprağın doyuma bu şekildeki yağışlarla ulaşmayacağını ifade eden Arabacı, şunları kaydetti:

"Belli aralıklarla az ama sık yağışlar bizim için önemli. Uzun süredir kurak bir dönem geçirdiğimiz için toprakta tav kalmadı. Bugün 2 metreye kadar kazsanız tava ulaşamazsınız. Barajlarımız ve nehir debilerimizin yükselmesi toprağın da doyuma ulaşması için suya ihtiyaç var.

Bu da kış dönemlerinde yağacak kara bağlı. Toprak kar suyunu yavaş yavaş emiyor ve daha derinlere su depolayabiliyor. Şu anki etapta az ama sık olan yağışlar ürünün çıkması ve gelişim sağlaması açısından yeterli olacaktır."