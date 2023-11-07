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        Kırklareli'nin Brakana tatlısı tescillendi

        Kırklareli'nin Brakana tatlısı coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:55 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:15
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        Kırklareli'nin Brakana tatlısı tescillendi
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        Kırklareli'nin Brakana tatlısı coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

        Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesinde üretilen tatlının Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği bildirdi.

        Tatlının buğday unu, süt, yumurta, katı ve sıvı yağ ile hazırlandığını ifade eden Şahin, tatlının geçmişinin 1877-1878 yılına dayandığını kaydetti.

        Pomak kültüründe bu tatlının önemli olduğunu dile getiren Şahin, açıklamasında "Bayramlarda, doğumlarda, cenazelerde ve özellikle düğünlerde yapılır. Bu sebeplerle coğrafi sınır ile ün bağı bulunur." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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