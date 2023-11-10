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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Kırklareli'nde sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları saygı duruşunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 14:27 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:27
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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Kırklareli'nde sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları saygı duruşunda bulundu.

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törende, Büyük Önder'in hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te hastane yönetimi, hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınları Atatürk Köşesi önünde bir araya geldi.

        2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Başhekim Çağdaş Derdiyok ve beraberindekiler Atatürk Köşesi'ne çiçek bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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