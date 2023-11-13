Kırklareli'nde Fransızca kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, Fransızca A1 seviyesi kursu açılacağı bildirildi.

Kurs kayıtlarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, kursa katılmak isteyenlerin Halk Eğitimi Merkezine müracaat edebileceği belirtildi.

Açıklamada, kursun 23 Kasım'da başlayacağı bildirildi.

- Gölet çevrelerinde temizlik yapıldı

Kırklareli İl Özel İdaresince Vize ilçesindeki göletlerin çevrelerinde temizlik çalışması yapıldı.

Ekipler Pazarlı ve Müsellim köylerindeki göletlerin çevresindeki atıkları temizledi.

Tüm göletlerde temizlik çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

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