Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde düzenlenen "Narkogüç" operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezi ve Lüleburgaz ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 1 kilo 24 gram sentetik kannabinoid, 51,67 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 54 tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 48 bin 420 lira ele geçirildi.

Operayonda C.K, S.K, A.K, S.G, K.D, U.K, M.G, Y.S. ve M.S. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçları ile "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun" kapsamında işlem başlatıldı.