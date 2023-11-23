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        Hastalıklardan ari Kırklareli'ne kaçak yolla küçükbaş getiren iki kişiye 68 bin lira ceza

        Kırklareli'nin Vize ilçesine kaçak yollarla 27 küçükbaş hayvan getirdiği belirlenen iki kişiye 68 bin 77 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 09:55 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:55
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        Hastalıklardan ari Kırklareli'ne kaçak yolla küçükbaş getiren iki kişiye 68 bin lira ceza
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        Kırklareli'nin Vize ilçesine kaçak yollarla 27 küçükbaş hayvan getirdiği belirlenen iki kişiye 68 bin 77 lira idari ceza uygulandı.

        Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte gerçekleştirdikleri trafik denetiminde M.Ö. idaresindeki 34 GT 8015 plakalı kamyoneti durdurdu.

        İstanbul'dan geldiği belirlenen kamyonetle canlı hayvan sevkiyatı yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

        Yapılan kontrollerde "Şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente canlı hayvan sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirleyen ekipler, 27 küçükbaş hayvana el koydu.

        Hayvanlar mezbahalarda kestirilerek, etleri sahibine teslim edildi.

        Araç sürücüsü M.Ö. ile besici A.B'ye toplam 68 bin 77 lira idari ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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